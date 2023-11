Fin de cavale pour l’ancien homme fort de Conakry. Le bouillonnant Capitaine, Moussa Dadis Camara est de retour dans les liens de la privation après plusieurs heures de cavale dans les rues désertées de Conakry. Quelques heures auparavant, en compagnie de ses compagnons qui l’auraient “contraint à les suivre”, il avait tenté de sortir de la presqu’île de Kaloum.

Pour rappel, tôt ce matin entre 3 et 5 heure du matin, un commando dont on saura plus tard qu’il était dirigé par le fils du colonel Claude Pivi a fait irruption dans l’enceinte de la prison centrale de Conakry, à quelques encablures du palais présidentiel. Après avoir neutralisé le personnel chargé de la sécurité de la prison, ces éléments lourdement armés se sont dirigés vers les cellules du Capitaine Moussa Dadis Camara, du colonel Claude Pivi et de Thiegboro Camara pour partir avec eux. Une fois leur objectif atteint, ces assaillants, au cours de leur retraite, ont fait face à des gardes pénitentiaires déterminés à leur barrer la route.

“De nombreuses personnes ont été tuées, de part et d’autre“, ont fait savoir à Kéwoulo des sources sécuritaires guinéennes qui sont décidées à faire la lumière sur cette ténébreuse affaire qui a, une fois de plus, endeuillé la Guinée. Face à «ce massacre», si le capitaine Moussa Dadis Camara comme le colonel Claude Pivi avaient suivi les assaillants, Moussa Thiégboro Camara, l’ancien chargé des affaires spéciales, a, lui, refusé de tenter le coup de l’évasion. “Il a été retrouvé sur place, abandonné par le groupe.” Ont soufflé à Kéwoulo ces mêmes sources qui ont fait savoir que “c’est une attaque solitaire, organisée par le fils de Claude Pivi, un membre des Forces Spéciales de l’armée guinéenne.”

Alors que la presqu’île de Kaloum était encerclée par des blindés de l’armée, des chars du GIGN et que les coups de feu se sont tus, le ministre guinéen de la justice, Alphonse Charles Wright, a demandé aux avocats des fugitifs de “parler à leurs clients pour leur éviter une fin tragique.” C’est de cet appel-là que le capitaine Moussa Dadis Camara s’est approprié pour demander à son avocat, Pépé Antoine Lamah, de venir le chercher pour le remettre aux autorités. Et depuis une heure maintenant, Moussa Dadis Camara s’est à nouveau constitué prisonnier. Reste maintenant son ancien homme à tout faire, Claude Pivi accompagné de son fils et de ce qui reste de ce commando plus que téméraire. “Ils n’auront de choix que de se rendre ou mourir“, ont annoncé à Kéwoulo des sources sécuritaires guinéennes.