Guerre Russie – Ukraine : Le baril de pétrole à plus de 100 dollars

Un malheur ne vient jamais seul, dit l’adage. La guerre déclenchée tôt ce matin en Ukraine par la Russie va sans doute apporter la preuve aux pays importateurs de pétrole. En effet, le prix du baril a flambé pour dépasser les 100 dollars pour la première fois depuis 7 ans. La dernière fois que le prix du baril a égalé cette barre remonte à 2014.

En effet, les Occidentaux ont déjà annoncé des sanctions contre Moscou et le Kremlin promet une riposte. Or, la Russie est le deuxième exportateur de pétrole au monde, derrière l’Arabie Saoudite. Moscou représente 12% des exportations mondiales et la moitié est destinée à l’Europe. La Russie fournit aussi du gaz à l’Europe. D’où le projet pharaonique d’un gazoduc reliant la Russie et l’Allemagne appelé Nord Stream 2.