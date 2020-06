Grève Sytjust : Me Massokhna Kane demande à l’Etat de procéder à des réquisitions

Si Sos Consommateurs n’a pas de problème avec la grève du Syndicat des travailleurs de la Justice (Sutjust), il n’approuve pas du tout l’absence de service minimum. Me Massokhna Kane et Cie qui ne contestent pas la légitimité du combat du Sytjust ne pensent pas moins que Me Aya Boun Malick Diop et ses camarades ont le devoir d’assurer le service minimum au bénéfice du peuple.

A défaut, l’avocat-consumériste attend de l’Etat qu’il utilise la contrainte. « Nous demandons aux chefs de juridiction et au ministère de tutelle d’assumer leur responsabilité et de prendre les dispositions et les réquisitions nécessaires à la continuité du service public de la justice, afin de réduire la souffrance et le préjudice des justiciables. »