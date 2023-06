Le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar ANNE a reçu mardi 13 juin 2023, les délégations du Cadre unitaire des Syndicats de l’Enseignement moyen secondaire (CUSEMS) et du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS) conduites par leurs secrétaires généraux. La rencontre s’est soldée par une suspension de la grève.

Après avoir écouté la partie syndicale, M. ANNE a précisé que la grève a démarré aussitôt après les élections de représentativité partant de l’exigence de la libération d’enseignants et d’élèves arrêtés pour des raisons politiques ou de violence. Il a signalé que tous les élèves arrêtés sont libérés progressivement sur son intervention car étant des mineurs pour la plupart.

Le Ministre de l’Education nationale a en outre indiqué qu’il n’est pas dans les dispositions d’intervenir pour des adultes qui ont agi hors de l’école, suivant leur engagement et en toute connaissance de cause. Compte tenu de la nature de l’inculpation, il ne peut aucunement intervenir. Toutefois, en cas de décrispation nationale, les mesures concerneront l’ensemble des mis en causes.

En ce qui concerne les évènements de Diouloulou, le ministre a précisé que les faits sont constants malgré la persistance des concernés à soutenir que leurs actes ont été mal interprétés. Des éléments factuels attestent de leur niveau d’implication. La procédure enclenchée est à la hauteur de ce qui leur est reproché. Cependant dans un souci d’apaisement, le ministre a décidé de faire preuve d’indulgence à leur égard dans le respect strict des procédures en l’espèce. Le nécessaire sera fait par les services compétents en rapport avec les concernés individuellement et personnellement.

S’agissant des retenues sur salaires, le traitement a été fait de façon administrativement correcte. Ainsi, seuls les enseignants figurant sur les listes envoyées par le niveau déconcentré sont concernés. Toutefois, tout enseignant qui ferait l’objet de retenues anormales peut se signaler et les corrections nécessaires se feront après vérification. Dans une dynamique d’apaisement, le Ministre de l’Education nationale a décidé de la suspension des retenues pour faits de grève pour la formation diplômante qui concerne les professeurs de philosophie, les chargés de cours, les bénéficiaires de mise en position de stage et autres professeurs contractuels en attente de formation, le Ministre de l’Education nationale a décidé du versement de la contrepartie financière nécessaire à l’organisation des sessions et de poursuivre la concertation avec le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur pour une solution pérenne.

Dans le cadre du suivi des accords, le Ministre a pris l’engagement de travailler avec son collègue en charge de la Fonction publique pour la convocation du comité de suivi le jeudi 22 juin 2023.

Sur la situation des enseignants décisionnaires, il a été retenu que le processus de signature du décret sera accéléré et une réflexion inclusive lancée en rapport avec tous les acteurs, aux fins de trouver des solutions pertinentes pour les agents que le décret n’aurait pas impactés. Toutefois le point sera abordé par le comité de suivi pour faire le point.

Les prêts DMC seront abordés dans le cadre des travaux du comité de suivi. Mais, le ministre a réitéré l’engagement du Gouvernement à diligenter les dossiers en instance avec la nouvelle modalité retenue (externalisation).

Le Ministre a conclu en annonçant qu’un plan de contingence est élaboré dans les circonscriptions dont le quantum est fortement impacté pour une bonne gestion de la fin de l’année scolaire.

Enfin, le ministre a rappelé que l’Etat a toujours respecté ses engagements conformément aux directives du Président Macky SALL qui a revalorisé la fonction enseignante de façon conséquente. Il a réitéré son engagement à œuvrer pour le respect de tous les accords dernièrement signés entre le Gouvernement et les syndicats de l’enseignement.

A la fin de la rencontre, les deux parties se sont engagées à œuvrer ensemble pour le maintien de la paix sociale dans le secteur de l’Education et de la Formation. M. ANNE s’est félicité que la rencontre ait abouti à la suspension immédiate du mot d’ordre de grève des syndicats du moyen secondaire qui ont reconnu les efforts consentis par le département de l’Education pour apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations.. Il souhaite une bonne fin d’année scolaire à tous les acteurs et rassure la communauté éducative que toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation des différents examens.