Grave révélation de Gora Khouma : « Des camionneurs profitent de l’état d’urgence pour convoyer des… »

Des transporteurs routiers censés acheminer de la marchandise en profitent pour transporter des personnes en cette période d’état d’urgence, ce que dénonce le secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers du Sénégal.

« Il y a un groupe de camionneurs qui profite de l’état d’urgence pour convoyer des passagers en échange de vingt-cinq mille ou même trente mille Fcfa alors qu’ils n’en ont pas le droit », a soutenu Gora Khouma sur la Rfm.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’union des transporteurs routiers du Sénégal demande à l’État d’être plus vigilant et de sévir pour sanctionner ces transporteurs véreux.

« C’est mon rôle de les dénoncer et de demander aux forces de l’ordre d’ouvrir les cabines pour vérifier. Il s’agit d’un petit groupe qui veut salir la peau de tous les camionneurs alors que les règlements disent que chaque camion a le droit de transporter deux personnes ».