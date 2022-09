Grandes écoles : Classes prépa, l’après-Diary Sow

Les Classes préparatoires aux Grandes écoles (CPGE) seront la grande nouveauté de la prochaine rentrée scolaire au Sénégal. Elles ouvrent leurs portes en octobre et préparent aux sélectifs concours d’entrée dans les plus prestigieux établissements d’enseignement supérieur sénégalais et français. a première promotion regroupera 50 bacheliers,25 pour chacune des deux filières retenues pour le lancement du projet : Maths-Physiques et Sciences de l’ingénieur (MPSI) et Physiques-Chimie et Sciences de l’ingénieur (PCSI).

Le choix de ces filières n’est pas fortuit. Il s’inspire du modèle des Grandes écoles françaises; lesquelles puisent leurs candidats dans ces spécialisations. Mais l’ambition du gouvernement est de maintenir les pensionnaires des CPGE au Sénégal au terme de leurs deux années de préparation. Le but étant de former et de formater à domicile les futures élites locales suivant les priorités de développement et les spécificités socio-culturelles du pays.

«C’est un cursus court et intense hyper sélectif, qui participe à la formation d’une élite- dans les sciences et techniques- capable de piloter l’essor du pays en vue de lui faire gravir les échelons du progrès scientifique et technologique», valide l’expert en infrastructures Moustapha Diakhaté, ancien conseiller spécial à la Primature et au Conseil économique, social et environnemental.

«’Sécuriser’ nos futures élites»

Même si les pouvoirs publics ne le disent pas ouvertement, l’affaire Diary Sow a contribué à l’évènement des CPGE. Cela n’a pas échappé à Moustapha Diakhaté, qui souligne que ces Classes, au-delà de leur objectif fondamental, répondent à «l’impératif de ‘sécuriser’ nos futures élites après l’épisode de la disparition brutale et mystérieuse d’une d’entre elle (Diary Sow) qui avait inquiété ses proches et engendré un emballement médiatique et diplomatique sans précédent entre la France et le Sénégal».

Le Président Macky Sall s’était contenté d’une éloquente suggestion. «J’ai décidé d’instituer les Classes préparatoires aux Grandes écoles qui offriront deux années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. (…) Nous allons prendre les meilleurs, sinon ce serait dommage avec tant d’efforts que nos meilleurs élèves aillent se sacrifier ailleurs», avait-il déclaré, jeudi 11 août au Grand théâtre, lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général. A ce moment-là, la clameur suscitée par la disparition de Diary Sow venait à peine de retomber.