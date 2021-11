Après Mbougar, la toile se déchaine sur Diary SOW

Les internautes sénégalais n’ont pas du tout apprécié les déclarations de Diary Sow, qui, selon eux, a manqué de reconnaissance. Ou pis, a fait preuve d’insolence.

«Diary, nous on est sorti dans les rues de Paris, malgré cette forte fraîcheur qui règne dehors et toi, ingrate que t’es tu ne trouves pas d’autre chose à dire que ces foutaises. Etre intelligent c’est trop bien, mais avoir une bonne éducation c’est encore mieux», a indiqué Kheuch Kébé. «Vraiment tu n’es pas reconnaissante, moi-même je me suis longuement soucié de toi. Tout le monde a prié pour que tu sois retrouvée saine et sauve. Ce que Dieu a exaucé, mais dommage pour toi», regrette Djibril Jóob. «L’Etat du Sénégal a mis beaucoup de moyens pour l’encadrement de ces élèves du Lycée d’excellence de Diourbel, finalement ils nous foutent la m…», a lancé Modou Sady. «Je vous ai dit que cette fille est une folle instruite, qui ne se libère de ses mots qu’avec ses livres. La normalité est loin d’elle. Nous n’avons encore rien vu», a dit Aby Dione. «Elle a besoin d’aide, c’est triste», estime Baidy Dia.

Pour mémoire, à 20 ans, la jeune dame, scolarisée au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand en France, dont la disparition avait mis tout le Sénégal en émoi, avait mis ses compatriotes hors d’eux en déclarant, à l’Afp, que «le livre au complet est une façon de dire, je vous emm*rde».