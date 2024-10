Grand débat télévisé entre Sonko, Macky, Barth et...: La belle proposition...

Alioune Tine, fondateur de l’Afrikajom Center, a lancé un appel retentissant pour un grand débat télévisé réunissant les figures politiques majeures du Sénégal : Ousmane Sonko, Macky Sall, Barthélemy Dias et Amadou Ba.

Selon Alioune Tine, ce débat pourrait constituer une révolution à la fois médiatique, politique et démocratique, s’il est organisé en collaboration avec le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).

« Il faut offrir un plateau de rêve qui va s’avérer une véritable révolution médiatique, politique et démocratique : un grand débat télévisé entre Sonko, Macky, Barth et Amadou Ba, organisé en collaboration avec le CNRA. Et puis d’autres suivront avec d’autres ténors« , déclare-t-il.