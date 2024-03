Serigne Saliou Dia après la défaite des Lionceaux contre le Ghana : « C’est difficile mais on va se battre pour la médaille de bronze »

Après la défaite en demi-finale contre le Ghana, le sélectionneur des Lionceaux vise désormais la médaille de bronze aux Jeux Africains, contre le Congo ce vendredi.

Serigne Saliou Dia après la défaite des Lionceaux contre le Ghana (0-1)

« C’est difficile quand on perd sur cette manière mais on s’attendait aussi à un match compliqué. On a vu jouer le Ghana. C’est une bonne équipe. On a essayé de les pousser à commettre des erreurs. On a récupéré de nombreux ballons mais on n’a pas été tranchants sur nos actions. Mais ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin d’apprendre.

On est forcément déçu mais on aura beaucoup d’enseignements à tirer sur cette défaite pour s’améliorer. On va se battre pour gagner la médaille de bronze (à jouer contre le Congo). On ne peut pas faire autrement. Pour moi, on méritait de se qualifier pour la finale. Mais c’est comme ça. On va maintenant remobiliser nos troupes pour le dernier match. »