Ghana: Le sélectionneur parle de la polémique André Ayew

Sans club, André Ayew a été inscrit sur la liste des joueurs invités à affronter l’Africa Centre et le Libéria. Un choix qui a suscité beaucoup de controverse au sein des Black Stars.

Au cours d’une conférence de presse, le technicien irlandais, Chris Hughton, a justifié sa décision de convoquer le capitaine à 114 caps et 24 buts.

C’est à propos de l’équipe que je veux et pourquoi chaque joueur fait partie de cette équipe. Ainsi, ce qui est une perception externe ? Je ne sais pas. Et ça me regarde pas. Ils resteront toujours dans la population. Il y aura toujours un grand débat sur qui devrait être dans l’équipe et qui ne devrait pas l’être. André (Ayew) appartient à cette catégorie. Je dois choisir mon équipe. Et celui-ci peut se composer de jeunes joueurs passionnés. Il peut aussi être constitué d’acteurs peut-être plus expérimentés. »