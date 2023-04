Qui est le Général Mbaye Cissé, le nouveau Chef d’État Major général des Armées nommé par Macky Sall ?

Issu de la huitième promotion de l’Ecole nationale des officiers d’active de Thiès (1988-1990), le Général Mbaye Cissé, par ailleurs le désormais nouveau Chef d’État Major général des Armées, a un parcours exceptionnel.

Lauréat du prix documentaire 2010 du Chef d’Etat-major général des armées pour la recherche militaire.

DOMAINES D’EXPERTISESLa carrière de l’ancien Directeur général du Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité est partagée entre les fonctions opérationnelles spécifiques à son arme, l’artillerie, et les fonctions interarmées en état-major.

Parcours professionnel

Après avoir gravi tous les échelons de commandement de son arme, et à l’issue de son temps de commandement de chef de corps, il est affecté, en 2009, à l’état-major général des armées, en qualité de chef de la Division Etudes Générales (études prospectives), poste qu’il quittera en 2012, pour intégrer la mission onusienne au Congo, comme adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de sécurité. De 2013 à 2015, il est nommé officier supérieur adjoint au commandant de la Zone militaire n°3 à Kaolack, avant de rejoindre l’état-major de l’Etat-major de l’armée de Terre, comme Chef de la chaîne des ressources humaines. De septembre 2016 à août 2019, il a commandé la Zone militaire n°2 à Saint-Louis, avant d’occuper le poste de chef de cabinet du Chef d’état-major général des Armées jusqu’en juin 2020. Il est Directeur général du CHEDS depuis juillet 2020.

Parcours académique

Au plan militaire, le Général Cissé est diplômé de l’Ecole d’état-major et de commandement de l’Armée de Terre des Etats-Unis et breveté de l’Ecole supérieure de guerre de Paris (ex Collège interarmées de défense). Il a également suivi plusieurs formations, notamment dans le domaine de défense et de la réforme du secteur de sécurité en général. Au plan académique, il est titulaire d’un certificat de maïtrise en philosophie, d’un certificat d’études supérieures de psychologie et de sociologie, d’un Master 2 en relations internationales (option Droit public-Sécurité-Défense) obtenu à l’université Paris 2 Panthéon Assas, en France. Le Général Cissé est lauréat de plusieurs distinctions et auteur de diverses publications dans les revues militaires, relatives à la géopolitique, la sécurité, la défense et l’histoire militaire.

Décoration

Officier de l’Ordre National du Lion

Officier Ordre du mérite

Croix de la valeur militaire avec palme de vermeil

Citation à l’ordre des Armées avec Croix de la valeur militaire -étoile d’argent

Médaille de l’Armée de Terre

Médaille ECOMOG- LIBERIA

Médaille de l’ONU (MONUC/RDC)

Médaille d’argent de la défense nationale (France)

Prix-Distinctions

Lauréat du Centre d’Etudes Stratégiques pour l’Afrique (mars/2010) Prix General Carlton W. Fulford Jr ;

Prix du Collège interarmées de défense (CID-PARIS) 2006 ;

Lauréat du 1° Prix scientifique 2007(catégorie Master II) de l’Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN) Paris-France pour son travail consacré aux relations sino-africaines, à l’unanimité du jury ;

1° Prix du Chef de l’Etat du Sénégal du concours de poésie internationale consacrée aux Tirailleurs Sénégalais ;

Relations internationales (Options Sécurité Défense), Géopolitique, Stratégie, Réforme du secteur de Sécurité. A organisé et/ou participé à de nombreux colloques et séminaires portant sur la sécurité humaine et la sécurité collective en Afrique de l’Ouest (avec le CESA, le CICR, Austrian Study Center for Peace and Conflict resolution etc.)