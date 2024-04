La Gambie devrait nommer un nouveau sélectionneur avant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Toujours sans sélectionneur depuis le départ de Tom Sainfiet, la Gambie pourrait enfin combler ce vide avant les éliminatoires de la Coupe du monde. Selon le média The Point, le recrutement d’un nouvel entraîneur pour l’équipe nationale serait conclu avant juin 2024.

Les Scorpions, actuellement sans coach, affronteront les Seychelles et le Gabon dès juin, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires. Rappelons que l’équipe a essuyé des défaites contre le Burundi et la Côte d’Ivoire lors de ses deux premières rencontres.