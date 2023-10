Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema renonce à son salaire de président

D’après un communiqué publié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI, au pouvoir) le 18 octobre, le président de la transition a choisi « de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine ».

Le but étant de permettre au pays de faire des économies au regard des réalités financières actuelles. « Chaque jour qui passe permet au CTRI de réaliser un peu plus l’état de dégradation générale du pays et des finances publiques en particulier, victimes d’une véritable furie criminelle », indique la junte au pouvoir.