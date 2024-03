Équipe Nationale : Les Lions en quête d’un nouveau départ face au Gabon après la désillusion de la CAN

Deux mois après l’échec de la CAN, et une élimination dès les 8es de finale face à la Côte d’Ivoire, les Lions retrouvent la compétition ce vendredi soir face au Gabon, en amical à Amiens.

De la pique en Picardie. Deux mois après son échec cuisant à la Coupe d’Afrique des Nations devant des Ivoiriens révoltés, l’Equipe Nationale du Sénégal reprend sa route, vendredi face au Gabon, à la recherche d’un nouvel élan et en direction des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Un objectif assigné au sélectionneur Aliou Cissé qui reprendra en juin, contre la RD Congo. Le Stade de la Licorne sera donc enceint de renouveau et de chapitre à écrire sur des cendres encore chaudes.

Soir d’énorme désillusion, le 29 janvier et cette élimination face à la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale à Yamoussoukro sont encore dans toutes les têtes. Mais les partenaires de Kalidou Koulibaly, qui venaient là de subir face aux Éléphants un petit rappel que rien n’est jamais vraiment acquis en football, doivent obligatoirement passer à autre chose et tourner les pages. Les Gabonais, quelques jours avant le Bénin, représentent sans doute l’adversaire idéal pour débuter un nouveau cycle.

Si tous les joueurs présents en Côte d’Ivoire sont dans ce rassemblement – à l’exception d’Alfred Gomis, Sabaly, Krépin Diatta et Sima -, tout comme les éternels « cadres», Aliou Cissé a redémarré par une inhabituelle nouveauté. Il a offert une première convocation à cinq joueurs de moins de 21 ans. Pour ce qui signifie sans doute le début du renouveau, il a donc convoqué Arouna Sangante (21 ans), Seydou Sano (19 ans), Mika Faye (19 ans), Habib Diarra (20 ans) et Amara Diouf (15 ans).

Beaucoup d’incertitudes

Ce match amical face à des Panthères absents en Côte d’Ivoire mais victorieux de leurs deux premières journées des qualifications au Mondial 2026 est un test important pour les Lions et Aliou Cissé, lui qui a été renouvelé jusqu’en 2026. Plusieurs interrogations restent en suspens depuis la CAN. Interrogation notamment sur le poste de latéral droit avec la retraite internationale de Youssouf Sabaly et la suspension pour quatre matchs officiels du «dépanneur» Krépin Diatta. Le sélectionneur devra faire confiance à Formose Mendy, à moins qu’il ne choisisse Arouna Sangante.

L’autre incertitude concerne la tactique. Les Lions avaient bien débuté sur le schéma à trois défenseurs (voire cinq pour certains), notamment lors des trois premières journées à la CAN. Mais puisque l’élimination contre la Côte d’Ivoire est passée par là, le sélectionneur sait que son 3-4-3 n’est pas imperméable, bien au contraire. Le duel contre le Gabon sera-t-il une occasion de revenir à l’habituel 4-3-3 ? Enfin, les nouveaux venus ont-ils été appelés uniquement pour allonger la liste à 30 ou bien Aliou Cissé a-t-il vraiment envie de compter sur eux ? Début de réponse vendredi soir.