Météo: Les prévisions de l’ANACIM pour ce jeudi 19 octobre 2023…

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions météo de ce jeudi 19 octobre. Selon l’agence, une partie du pays devrait être nuageuse, mais de la pluie est attendue dans le sud du pays.

« Ces prochaines 24 heures, le ciel sera à prédominance nuageux sur la majeure partie du pays. Toutefois, au cours de cette fin d’après-midi allant à la nuit des orages et des pluies d’intensités faibles pourraient se former localement sur les régions Sud (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Kédougou) », annonce l’ANACIM dans son bulletin publié c jeudi 19 octobre 2023.

« La chaleur restera de mise sur l’ensemble du territoire notamment au Nord-est où les pics de températures atteindront 42°C par endroits. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteurs Nord à Nord-ouest devenant Ouest dans le Sud et d’intensités faibles à modérées », a ajouté l’ANACIM dans son bulletin.