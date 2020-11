Forum sur l'emploi des jeunes à Ndiaganiao : Plus de 1000 demandes enregistrées

Pour la première fois, la commune de Ndiaganiao a accueilli un forum de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage, de l’insertion et du financement des projets. En effet, les défis de l’auto-emploi n’ont jamais été aussi forts qu’aujourd’hui où le Sénégal est confronté au problème de l’immigration clandestine. Le département de Mbour n’étant pas épargné, il était opportun pour les autorités d’organiser un forum qui prenne en compte les préoccupations de la jeunesse.

Ainsi, durant le week-end, les jeunes et les femmes de plusieurs communes du département de Mbour se sont donné rendez-vous à Ndiaganiao. Plus de 1000 demandes ont été enregistrées. Ils y ont bénéficié de conseils, de démonstrations aux côtés de toutes les structures concernées dans la formation professionnelle, l’insertion et le financement de projet.

Ce forum permettra, selon Dr Tening Séne, directrice de l’Agence Nationale de l’aquaculture (Ana), “de montrer les opportunités que le gouvernement du Sénégal offre aux jeunes en matière de formation et d’insertion, les programmes école-entreprise et les programmes de développement agricole”.

Placé sous l’égide du ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, son représentant à cette rencontre a assuré que “beaucoup de facteurs influent sur la qualité de la ressource parmi lesquels le taux élevé de la croissance démographique, la jeunesse de la population, le manque de qualification des jeunes demandeurs d’emplois”. D’où l’importance de cette rencontre qui va permettre aux jeunes demandeurs d’emplois de savoir quoi faire et aux femmes qui ont besoin de financement de savoir à qui s’adresser.

“Nous avons mis en place un comité de recensement, d’orientation, de suivi. Le comité va suivre au quotidien les différentes sollicitations auprès des structures présentes. La formation professionnelle est le garant de l’emploi. On peut faire de l’auto-emploi. Nous allons accompagner les demandeurs d’emploi à acquérir d’abord un diplôme”, a fait savoir Dr Tening Séne.