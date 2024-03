Parcours extraordinaire : le destin prodigieux de Bassirou Diomaye Faye

De Ndiaganiao au Palais en passant par l’Ucad, sa relation avec Ousmane Sonko, le parti Pastef, la Prison etc, le parcours du nouveau Président de la république du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le plus jeune président élu au Sénégal depuis l’indépendance et le plus jeune président afrarcours extraordinaire : le destin prodigieux de Bassirou Diomaye Fayeicain en exercice , n’est que exceptionnel.

L’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême est tout sauf une surprise pour les habitants de Ndiaye-Ndiaye, qui avaient déjà tracé un destin prodigieux à ‘’l’honorable’’ fils prodige.

Pour beaucoup, l’élection de Bassirou Diomaye Faye comme cinquième président de la République du Sénégal, dès le premier tour, tient du miracle en raison notamment des vents contraires qui soufflaient pour freiner l’accomplissement de cette ambition, le 24 mars.

Dix jours plus tôt, il dormait encore en prison. Alors, lorsque les premières tendances le créditent d’une victoire dès le premier tour, ses partisans peinent à y croire, estimant sans doute qu’une telle perspective s’avérait trop beau pour être vrai.

Sauf pour les habitants de Ndiaye-Ndiaye, un village de la commune rurale de Ndiaganiao, située à 105 kilomètres de Dakar, qui ont vu naître Bassirou Diomaye Faye.

Pour la petite histoire, le tout nouveau chef de l’État du Sénégal a soufflé sa 44e bougie le lendemain du scrutin.

Un miracle, ce succès ? Que non, pour les Ndiaganiaois. Pour eux, l’explication est toute simple : à enfant prodige, destin prodigieux. Diomaye ne signifie-t-il pas ‘’L’Honorable’’ en langue sereer ?