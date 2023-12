Politique: “C’est la candidature de Khalifa Sall qui est visée à travers ce procès de la Cour Suprême”, Barthélémy Diaz

Le maire de Dakar a fait face à la presse cet après-midi. Depuis l’annonce de la date de son procès par la Cour suprême, il avait observé un silence qui contraste d’avec la nature volubile de sa personnalité. Et, une fois encore, le maire de Dakar a crié au complot et appelé les militants à garder leur sérénité et à ne pas venir chez lui ni au tribunal.

Comme on s’y attendait, Barthélémy Diaz n’a pas déçu son monde. Le maire de Dakar a redit son innocence du crime pour lequel il avait été arrêté en décembre 2011 avant d’être condamné à une peine de 6 mois de prison, en première et seconde instance. Pour rappel, en cette année où les Sénégalais faisaient face à Abdoulaye Wade qui voulait un troisième mandat, des nervis étaient venus à la mairie de Sicap Baobab pour intimider les militants de l’opposition, dont Barthélémy Diaz, le maire. « Alerté sur le fait des nervis étaient venus à la mairie pour la bruler pour ensuite venir chez moi et me faire la peau, j’ai pris les devants et je les ai retrouvés devant la mairie…. Alors qu’’ils ont voulu quitter les lieux, on a décidé de les affronter pour qu’ils fassent ce pour quoi ils ont été payés. Et leur montrer que ici, il n’y a pas de tapettes. J’ai tiré sur eux, si vous voulez savoir si j’ai atteint certains, il faut aller à l’hôpital vérifier….. Abdoulaye Wade n’a pas le monopole de la bêtise.» Avait-il justifié son acte, avant d’évoquer la légitime défense.

Face aux journalistes, Barthélémy Diaz a, ce soir, redit que “personne ne pourra jamais présenter l’arme du crime qui a ravi la vie à Ndiaga Diouf” pour espérer lui faire porter le chapeau de l’assassin. Sur ce point, il n’a peut-être pas tort. Cela fait 12 ans que cette arme n’a jamais été retrouvée et ce détail -pas des moindres- lui donne du grain à moudre et une bouée de sauvetage quand on sait qu’au pénal, «il faut des preuves irréfutables pour entrer en voie de condamnation. » En plus de la matérialité des faits, il faut pouvoir les imputer à quelqu’un et, à ce niveau, l’accusation a raté le coche. La raison de ce raté est très simple: après qu’il ait tiré publiquement sur le nervi, Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz a pu tranquillement récupérer ses armes et repartir chez lui au nez et à la barbe des policiers du commissariat de Dieupeul qui n’ont pas agi en flagrance.

Et, après avoir regagné son domicile avec ses armes, il a, certainement, eu le temps de se débarrasser de tout ce qui l’incriminait. Et a attendu, tranquillement, l’arrivée des policiers venus le cueillir, plusieurs heures après la commission du crime. Alors qu’il avait toujours crié “avoir tiré et tué un nervi venu le tuer” et dit clairement que “Abdoulaye Wade n’a pas le monopole de la bêtise” et que s’il fallait “re tuer” Ndiaga Diouf, “(il) le referait,” aujourd’hui, comme Ponce Pilat avec le sort du Christ, Barthélémy Diaz veut que l’on retienne qu’il est blanc comme neige dans le meurtre de Ndiaga Diouf. Aussi, il a tenu à faire savoir que si “le 22 décembre la Cour Suprême venait à confirmer sa condamnation à 6 mois de prison, (il) restera maire de Dakar.” Cela n’aura aucune incidence sur son mandat de premier magistrat de la ville de Dakar.

Pour Barthélémy Diaz, ce qui est recherché dans le procès de la Cour suprême, “c’est tout simplement la confirmation de sa peine et (l)’empêcher de parrainer la candidature de Khalifa Ababacar Sall.” Pour le conférencier du jour, ils sont 14 députés Taxxawu Sénégal susceptibles de parrainer la candidature de Khalifa Sall. Et si lui, Barthélémy Diaz, est condamné à cette peine privative de 6 mois de prison -il les déjà purgé en 2012- sa signature ne sera plus valable. Il ne restera plus à Khalifa Sall que 13 députés, un chiffre tout jute pour faire passer au candidat de Taxxawu l’entonnoir du parrainage. “Mais, ce qui se joue, c’est que je crains qu’un ou des députés soient retournés -achetés- pour refuser de parrainer la candidature de Khalifa Sall. Ou bien, il faut savoir que si un député meurt entre temps, c’est toute la candidature de Khalifa Sall qui est foutu.” A fait savoir Barthélémy Diaz. Donc, pour Barthélémy Diaz loin d’être le sien immédiat, “c’est le destin suprême de Khalifa Ababacar Sall qui se joue devant les juges de la plus haute cour de justice du Sénégal.”