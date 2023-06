Contrairement aux autres fois où il a été mis en garde-à-vue sans broncher, l’activiste Bayna Guèye a décidé pour cette énième privation de liberté ne se passera pas normalement. A en croire des sources proches de sa famille, l’un des éléments les plus fiables du mouvement Nittu Deug a décidé de se priver de nourriture et d’eau pour protester contre son arrestation.

Et son incarcération par les fonctionnaires de la Suretés urbaine de Dakar. Pour rappel, ce mardi 30 mai, Barthélémy Diaz -qui était attendu sur le plateau de la 7 TV de Maimouna Ndour Faye- avait laissé entendre que (son) domicile venait de subir une tentative de saccage. “Que ceux qui sont derrière ces gosses se le tiennent pour dit: Ma maison n’est pas attaquable!” Avait fanfaronné le maire de Dakar, l’éternel cowboy de Mermoz. Présenté comme un trophée de guerre, Bayna Guèye -exhibé comme le cerveau de l’attaque du domicile du maire et torturé par «les éléments de Barth» avant d’être remis à la police- est un voisin direct de Barthélémy Diaz. Et, un de ses principaux jeunes qui l’ont soutenu et aidé à prendre la mairie de Sicap Mermoz. “Mais, c’est un traitre. Il nous a trahis et c’est pourquoi j’ai décidé de le combattre“, disait de lui Bayna Guèye, lorsque des reporters de Kéwoulo lui avaient demandé sa nouvelle posture vis à vis de Barthélémy Diaz. Si Bayna Guèye a pris ses distances d’avec son ancien mentor, il ne lui est jamais l’idée de s’en prendre au maire de Dakar. Et, même s’il le voulait, comment aurait-il pu s’en prendre au maire, puisque tout le monde sait que Barthélémy Diaz est l’acteur politique le plus violent du Sénégal, toujours entouré par des gros bras, prêts à sauter au cou du premier dissident.

A en croire des membres du Pastef, la pseudo attaque du domicile de Barthélémy Diaz est un grossier montage pour faire communication à l’endroit de ses nouveaux amis: le camp présidentiel. “Ce qui est arrivé à Bayna aurait pu nous arriver. Ce jour-là, nous étions allés rendre visite à Bayna. Et nous étions assis dans le jardin quand des gros bras sont venus nous demander de quitter les lieux au prétexte qu’il y avait des autorités dans les parages. Au début, on avait refusé de quitter les lieux, puisqu’en tant que Sénégalais on avait le droit d’aller partout. Mais, Bayna nous a demandé de partir pour ne pas tomber dans le piège de leur provocation. C’est comme ça que nous sommes partis, le laissant seul retourner chez lui.” A témoigné, dans une vidéo devenue virale, un des amis de Bayna Guèye.

Retourné chez lui, Bayna Guèye était à nouveau sorti pour se mettre devant sa maison. Cette fois encore, il devait accueillir des amis. Ces derniers, c’est à Ziguinchor qu’il les a connus lors de son dernier séjour dans la capitale de la Casamance où il était allé soutenir son leader, Ousmane Sonko. Et c’est au rond-point du jardin public de la Sicap Mermoz, à 3 maisons du domicile de Barthélémy Diaz qu’il leur avait donné rendez-vous, puisque c’est le seul endoit facilement reconnaissable. Et, il se trouve que «ce jour-là, nous avons reçu un appel téléphonique dans lequel des individus ont annoncé qu’ils allaient venir brûler la maison du maire.» Ayant aperçu trois individus, inconnus dans le parage, les « éléments de Barth » se sont rués sur eux, les rouant de coups.

«Voyant l’agression que subissait ces jeunes que j’attendais et qui m’ont été recommandés, pour les aider à trouver un appartement à Dakar, je suis intervenu. Pour faire cesser l’agression qu’ils subissaient. » A fait savoir l’activiste qui a entamé une grève de la faim depuis sa garde à vue. Mis en difficulté par des éléments formés à ne se servir que de leur forces musculaires, Bayna a été battu en même temps que ses hôtes et trainé jusque chez Barthélemy et le maire de Dakar et ses équipes ont fait appel aux sites internet et chaines Youtube pour le filmer les présenter comme des agresseurs, des incendiaires.” Ont fait savoir à Kéwoulo des témoins retrouvés à la Sicap Baobab. Après avoir été battus par des “éléments de Barth”, Bayna Guèye et compagnons d’infortune ont été remis à la police. “Et depuis qu’il a été remis aux policiers, il refuse d’accepter cette injustice. Et a décidé d’observer une grève de la faim. Il est actuellement aux urgences de l’hôpital principal de Dakar.” A fait savoir son oncle, Assane Sané.