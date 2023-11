Forum International paix et sécurité : Le PM de la Guinée Bissau prône l’exploitation rationnelle des richesses naturelles en Afrique

Le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, Geraldo Joao Martins qui a pris part à la cérémonie d’ouverture de la neuvième édition du Forum international de la Paix et de la Sécurité, a souligné la nécessité de développer une vision prospective de la géopolitique africaine, pointant du doigt le retard du continent en matière de développement économique malgré ses ressources abondantes.

Lors de la rencontre qui s’est tenue ce lundi, il a évoqué la question cruciale des choix politiques, de l’investissement dans l’éducation, la santé et la formation, tout en mettant l’accent sur l’exploitation rationnelle des richesses naturelles.

« L’Afrique possède des potentialités énormes mais comment exploiter au profit des populations pour notre bien, nos mines d’or de diamant ,de fer, de cuivre, nos puits de pétrole et de gaz si nous n’avons pas es capacités financières nécessaires et ne possédons pas les connaissances techniques et scientifiques requises . L’Afrique a besoin d’investir encore beaucoup plus dans l’éducation, l’innovation et l’industrialisation afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur et d’augmenter sa compétitivité sur le marché mondial ».

L’Afrique a besoin de stabilité, de sécurité…

Toutefois, à l’en croire « pour ce faire notre continent a besoin de stabilité, de sécurité, d’institutions fortes qui reposent sur des bases solides dont la pérennité est assurée par l’observation des principes et des règles qui fondent l’Etat de droit démocratique. Le respect de la Charte fondamentale par tous et chacun dans toutes les strates de la société, la bonne gouvernance, et la reddition des comptes à tous les niveaux de responsabilité constituent les conditions indispensables à l’équilibre au sein d’un pays et d’une nation. Lorsque cet équilibre est ébranlé, lorsque l’unité nationale et le vivre ensemble sont remises en cause par des groupes . Dans la vérité des faits se heurtent à des manipulations d’opinions , l’on assiste à des dérives et à des actes répréhensibles qui fragilise l’Etat et tendent à affaiblir », a-t-il soulevé.

À cet effet, M. Martins a exprimé ses inquiétudes concernant la stabilité politique et la sécurité de la région, critiquant les coups d’État récents en Afrique de l’Ouest. « Quel est le but recherché par les terroristes et ceux qui prônent l’extrémisme violent? Ce sont des groupes d’individus armés qui surgissent pour remettre en cause les institutions démocratiquement constituées et s’emparer du pouvoir de manière inconstitutionnelle. Les coups d’Etats devenus récurrents en Afrique de l’Ouest ces derniers temps en sont une illustration. A l’heure du digital les réseaux sociaux et la diffusion instantanée de nouvelles et de données avérées ou fausses, la technologie de l’information tentée de détourner de sa raison et de son utilité première peut s’avérer un outil contre les lois de la république et de la démocratie », a-t-il dénoncé.

Investir dans la recherche et l’innovation

Poursuivant il a insisté sur le fait d’accorder une attention particulière à ce phénomène en passant par l’éducation et la formation des jeunes en vue de les inculquer plus de connaissances. Selon lui, « le chômage, le manque de perspectives, contribuent à les rendre vulnérables et peut faire d’eux des proies faciles pour les groupes terroristes, ou les réseaux criminels d’immigration clandestine et de trafic d’êtres humains. L’Afrique doit inventer de nouveaux paradigmes et investir davantage dans la recherche et l’innovation afin d’accélérer son développement. Notre continent possède des centaines de millions de terres arables, il faut continuer à introduire les techniques de plus en plus modernes dans l’agriculture et promouvoir le création de centre de recherche agronomique capable de contribuer à l’organisation de la production agricole pour en finir avec l’autosuffisance alimentaire ».

Geraldo Joao Martins a aussi soutenu que l’Afrique possède des potentialités mais encore faudrait-il être capable de les exploiter rationnellement et au profit de ses populations. « Nous avons besoin pour se faire, de partenaires financiers et techniques, les partenariats public-privé notamment au plan national doivent être encourager et soutenus par l’Etat. Les communautés économiques régionales (…), doivent aussi favoriser plus d’échanges commerciaux entre pays africains en s’appuyant sur les nouvelles opportunités de la ZLECAF. La paix et la stabilité politique sont essentielles à la sécurité de nos pays et conditionnent toute possibilité de croissance et développement économique durable. Le progrès , l’émergence , la justice sociale et le bien être des populations sont des objectifs que les pays africains ne peuvent pas réaliser sans la paix et la capacité et le moyens d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans un climat de cohésion sociale », a-t-il conclu.