Le chef de l’Etat Macky SALL a présidé la 9e édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité. Alors que plusieurs pays de la sous-région font face à des coups d’Etat, le président SALL a demandé à ce que les armes soient laissées de côté pour privilégier le dialogue.

« Le thème de cette 9e édition nous rappelle aussi notre part de responsabilité dans les défis sécuritaires et l’instabilité institutionnelle qui agitent le continent. En plus de leur coût humain et matériel, les conflits armés plombent nos efforts sur la voie du développement économique et social », a ajouté le chef de l’Etat.