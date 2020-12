Football premier league : Retour du public en Angleterre dans les stades

En Angleterre, les supporters peuvent retourner dans les stades. 2000, pas plus, et les tickets sont vendus aux premiers venus. Le protocole pour ce retour a été étudié depuis le mois de Septembre. Les supporters devront notamment porter des masques, passer un test de température a l’entrée du stade avec respect de la distanciation sociale.

La Premier League a présenté un systeme appelé “tiers” basé sur la sévérité et le nombre de cas recensés tous les jours dans chaque région. Pour le moment, les régions “tiers 1” peuvent accueillir jusqu’a 4000 supporters mais aucun club professionnel ne se situe dans cette catégorie. Les régions “tiers 2” peuvent accueillir jusqu’a 2000 supporters et cela concerne la moitié des clubs engagés en Premier League. L’autre moitié est dans le “tiers 3” et ces clubs ne pourront pas autoriser le retour de leurs supporters dans leur stade.

Ce systéme sera revu par le gouvernement Britannique le 16 Décembre. Il concerne de la meme facon les clubs de Championship, de League One et de League Two.

Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham et West Ham sont dans le tiers 2 et pourront laisser entrer jusqu’a 2000 supporters.

Aston Villa, Burnley, Leeds United, Leicester City, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Sheffield United et West Bromwich sont dans le tiers 3 et devront continuer de jouer a huis-clos jusqu’a ce que leur région bascule dans le “tiers 2”.

West Ham United v Manchester United Samedi a 12.30 GMT/UTC sera le 1er match de Premier League avec des supporters dans le stade. Une 1ere depuis le mois de Mars.

Quand aux vaccins dont tout le monde parle, Boris Johnson a dit cette semaine qu’ils ne seront pas administrés a plusieurs personnes considérées comme vulnérables avant “quelques mois” et on nous dit que c’est un “work in progress”.