C’est une nouvelle qui va creuser davantage le fossé entre la justice et le citoyen. Et effriter le peu de crédit que des Sénégalais accordent encore aux procureurs lorsque des policiers et gendarmes sont mis en cause dans des affaires de meurtre ou de bavure. Alors que le parquetier en chef de Ziguinchor a fait savoir que Karamo Goudiaby serait mort de blessures causées par une hache où un sabre, les experts légistes ont balayé cette version.

A en croire des sources médicales qui ont requis l’anonymat, la seconde autopsie effectuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, Ex CTO est un désaveu pour le Procureur de la République de Ziguinchor, Pape Ismaël Diallo. En effet, lors de sa fameuse sortie médiatique, le chef du parquet de Ziguinchor, se basant sur des résultats d’une autopsie qu’il avait commandité, avait fait savoir que “Idrissa Goudiaby dit Karamo serait mort des suites de blessures causées par un objet tranchant et contondant.” En clair, il avait laissé entendre que le jeune taximan, militant du Pastef, aurait été tué par un sabre ou une hache.

Non satisfait de ces résultats que tout le monde a qualifié de “fabriqués pour blanchir la gendarmerie”, la famille, soutenue par des organisations de la société civile mais aussi de Ousmane Sonko, le leader de Pastef et maire de Ziguinchor, avaient exigé une contre autopsie. C’est à cette requête qu’a accédé la justice, en organisant une contre-expertise à Dakar où le corps de Idrissa Goudiaby a été transporté ce dimanche. Et, comme soutenu par la famille comme des témoins sur place au moment de la commission de ce crime, les 3 médecins légistes ont conclu que “la mort du patient Idrissa Goudiaby est survenue des suite de blessures par balles.”

Avec cette nouvelle donne, on tend vers l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat sinon “meurtre de sang froid.” Parce que, à en croire de nombreux témoins sur place, “ce sont les gendarmes qui ont été vus tirer à bout portant sur Idrissa Goudiaby.” Dans la panique, les gendarmes qui étaient postés devant la pharmacie Néma où est survenu le drame à la devanture d’une dibiterie et d’une boutique d’un maure y ont laissé un chargeur non utilisé. C’est un chargeur généralement utilisé par des fusils d’assaut de types M4 et M16; tous deux des fusils fournis aux gendarmes.