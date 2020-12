Politique: Le Pds Renouvel ses instances et massifie

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a entamé le processus de renouvellement de ses instances et de massification du parti. En effet, dans le cadre des opérations de placement et de vente des cartes, le président de la Commission nationale, Saliou Dieng, secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien, déroule un calendrier de rencontres avec toutes les structures et mouvements de soutien.

Ces rencontres, indique “L’As”, seront bouclées le 06 décembre 2020. Il s’agit pour M. Dieng d’échanger avec les structures sur le processus de renouvellement des structures de base du parti et de son animation. Déjà, Saliou Dieng a rencontré le mouvement des Elèves et Etudiants Libéraux (Meel) le 30 novembre, la Fédération Nationale des Anciens le 1er décembre, l’Ujtl le 02 décembre et les mouvements de soutien le 03 décembre. Aujourd’hui, ce sera le tour de la Fédération des Arabisants et de la Fédération Nationale des Cadres (Fncl). Le samedi est réservé au Mouvement National des femmes et il bouclera la série des rencontres avec les cellules d’entreprises, le dimanche.