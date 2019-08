Football : Le meilleur entre El Hadji Diouf et Sadio Mané : Pape Diouf tranche

Au contrario de El Hadji Diouf double Ballon d’Or africain, Sadio Mané l’attaquant de Liverpool n’a pas encore marqué de son empreinte la sélection nationale. Suffisant pour que certains observateurs sénégalais fassent naître une comparaison entre les deux. Entre Diouf et Mané, qui est le meilleur joueur de l’histoire du football sénégalais ? Pape Diouf, l’ancien président de l’Olympique de Marseille tranche le débat.

Dans une interview accordée au journal « Les Échos », il conteste à Sadio Mané le statut de meilleur joueur sénégalais de tous les temps. « Difficile de dire que Sadio Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. El Hadj Diouf était quand même un très grand joueur. Je peux dire qu’il a su, plus que Sadio Mané, s’investir plus au sein de l’équipe nationale ».



Mieux , le consultant de la chaîne de Canal plus soutient que : « Diouf fut un meneur et un leader. Ce que Sadio Mané n’est peut-être pas ou n’est pas encore. Pour moi, un grand joueur influence toute son équipe. De ce point de vue-là, on attend de Sadio qu’il soit cet élément d’élite qu’il n’est pas pour l’heure », lâche t-il.

A en croire Pape Diouf, » dire que Mané est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps relève aussi d’un classement très spécieux. Mais, Sadio Mané fait partie incontestablement du Top 5 des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps ».