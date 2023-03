Foot: Le Sénégal jouera samedi et mardi deux match amicaux avec le Cameroun

Deux matchs amicaux pour préparer la la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. En effet, les U17 du Sénégal affronteront samedi et mardi prochains le Cameroun.

« Le premier se tiendra samedi 04 mars 2023 à 16h00 au Centre Technique Jules François Bocande de Toubab Dialaw. Le deuxième aura lieu mardi 07 mars 2023 à 16h30 au Stade Lat Dior de Thiès », renseigne le communiqué de la Fsf qui ajoute que les 02 rencontres seront ouvertes au public.

Le Sénégal qui a participé à sa première CAN en 2011, n’a jamais remporté cette compétition. Il s’est arrêté au premier tour lors de sa deuxième participation en 2019.

Le Sénégal est logé dans la poule A avec le pays hôte, l’Algérie, le Congo et la Somalie. La poule B est composée du Nigeria, de la Zambie, du Maroc et de l’Afrique du Sud. Le Cameroun, le Mali, le Soudan du Sud et le Burkina Faso partagent la poule C.