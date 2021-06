Commençons par l’une des protections les plus extrêmes, celle du président américain. Nom de code : Potus. Il est entouré pas les hommes du “secret service”, les services secrets. Surentraînés, hyper-vigilants, ils ont entre leurs mains la vie du chef d’État depuis 1901. En tout, 3 200 agents travaillent pour les services secrets et sont chargés de la protection du président, du vice-président et de leur famille, ainsi que de la lutte contre la fausse monnaie. Ils calculent chaque mouvement du président et si, comme Donald Trump, le dirigeant aime serrer des mains, il doit avoir leur accord.