Le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a approuvé l’augmentation de ses capacités financières de prêt. Une augmentation à hauteur de 650 milliards de dollars. C’est la plus grosse allocation de DTS, les droits de tirages spéciaux, dans l’histoire du FMI. Chaque pays membre du Fonds va recevoir une partie de ces DTS afin de soutenir son économie et de surmonter la crise post-pandémique. Une excellente nouvelle pour les pays africain.

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva parle d’une “décision historique” et c’est une très bonne nouvelle pour les pays les plus pauvres, et ce à double titre. D’abord parce que ces pays vont recevoir chacun un chèque du FMI qu’ils pourront convertir en devises ou en monnaie locale, et utiliser l’argent soit pour soutenir leur économie ou pour stabiliser leurs finances publiques.