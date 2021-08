Touba-Niane : Les populations dans la rue pour réclamer de l’électricité et de l’eau potable

Situé dans le département de Nioro, le village de Touba Niane vit sans électricité ni eau potable. La population regroupée en assemblée, dénommée « Touba Niane Dieum Thiakanam », exige également l’érection de leur case de santé en poste de Santé, des meilleures conditions de vie.

L’Association « Touba Niane Dieum Thiakanam » porte la voix du village de Touba Niane pour trouver des solutions aux nombreuses difficultés dont les populations sont confrontées. « Qu’est-ce qui retarde l’électrification du village ? Pourquoi Touba Niane n’a pas été électrifié jusqu’à présent. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi tous les villages de la commune sont électrifiés sauf les autres villages qui restent », s’interrogent les membres de ladite association.

Parlant de l’eau potable, les habitants de Touba Niane jugent insuffisante la qualité et la quantité de cette eau et supposent que les factures sont très chères. « Nos mamans et nos épouses veillent jusqu’à 2 heures du matin pour puiser de l’eau. Sinon, elles se rabattent sur les puits avec beaucoup de difficultés. Et paradoxalement, à la fin du mois, les factures sont très chères. Nous interpellons les responsables de Flex-eau à revoir leur tarification », lancent les représentants de la population de Touba Niane.

La population ayant une case de santé, demande son érection en poste de santé et l’affectation de personnel qualifié. Situé dans le Département de Nioro à 2 kilomètre de Keur Madiabel, avec une route impraticable qui y mène, ajoutée aux autres doléances, Touba Niane menace de boycotter les élections locales si rien n’est fait.