Flybox à la hausse : Orange Sénégal révèle que 1% de ses abonnés consomment 32% de la capacité de données 4G.

La surcharge du réseau 4G et les ajustements des tarifs

Selon Sonatel, les offres Flybox, qui représentent moins de 1% des abonnés, consomment 32% de la capacité data 4G, créant une surcharge du réseau 4G qui impacte l’expérience client. L’entreprise estime qu’il est nécessaire de transférer les nouveaux usages post-Covid vers les technologies filaires (ADSL, fibre) qui sont seules capables de supporter ces besoins très haut débit. Sonatel précise que des ajustements tarifaires ont déjà été effectués, avec une baisse des tarifs en mobilité et une hausse des volumes data sans changement de prix.

Rencontres avec les associations de consommateurs et l’ARTP

La Sonatel reconnaît avoir rencontré les associations de consommateurs le 6 avril, ainsi que l’ARTP le même jour. L’entreprise se félicite de la qualité des échanges qui ont permis de lever certaines incompréhensions. Toutefois, elle reste attentive aux préoccupations exprimées concernant l’insatisfaction d’une partie des clients, matérialisée par le boycott des offres Orange Sénégal le 2 avril. Une nouvelle rencontre est prévue prochainement, annonce le communiqué.

Les offres Flybox de Sonatel demeurent compétitives

Malgré les ajustements, Sonatel affirme que ses offres Flybox demeurent les moins chères du marché. L’entreprise s’engage à étudier la situation des clients Flybox non éligibles à la fibre optique et à l’ADSL, et à répondre à leurs besoins en assurant la meilleure qualité de service possible.