Pour financer sa campagne électorale: YAW lance (encore) une cagnotte

En outre, cette frange de l’opposition informe que cet « argent servira à financer les déplacements des leaders de la coalition qui iront à la rencontre des concitoyens partout dans le pays et les activités de communication et les opérations électorales ».

Pour rappel, le recours à ce type de financement commence à être de plus en plus prisé par les politiques. On se rappelle, à ce propos, de la cagnotte lancée par le parti Pastef et qui avait suscité beaucoup de réactions. Le ministre de l’Intérieur avait même sorti un communiqué pour rappeler les dispositions de l’article 3 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n°89-36 du 12 octobre 1989.