Fils de Basse Diakhaté, Serigne Modou Diakhaté recadre les détracteurs de son père !

Il est le fils aîné du célèbre comédien Basse Diakhaté. Après l’annonce de la mort erronée de son père largement diffusée sur les réseaux sociaux, Serigne Modou Diakhaté est dans tous ses états car ce n’est ni la première ni la deuxième fois qu’on annonce la mort de son père à travers la presse sans vérification.

Dans une déclaration, il exige la preuve de responsabilité et la rigueur sur le traitement de l’information. ” J’ai appris avec surprise l’annonce de la mort de mon père Basse Diakhaté sur les réseaux sociaux et dans quelques supports de presse, ce qui est totalement faux. Le vieux se porte bien alhamdoulilah. Certains membres de la famille ont émis l’idée de porter plainte contre ceux qui l’on fait mais je pense que si on se mettait à porter plainte contre les gens qui font des conneries sur les réseaux sociaux, on risquerait de ne plus avoir du temps pour soi-même. Cela dit, je condamne fermement cet ignoble acte de la part d’irresponsables malintentionnés tout en rappelant qu’un journaliste sérieux ne ferait pas une chose pareille” a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs adressé un message aux autorités compétentes en charge du ministère de la Culture d’avoir un regard sur les icônes de la culture avec une meilleure considération.