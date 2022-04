Dans le but de contribuer à l’autonomisation financière des jeunes notamment des femmes, le président du mouvement des démocrates sénégalais (MDS), Mady Gassama et l’inventeur Sanoussi Diakité, ont procédé hier, jeudi 31 mars à Dakar, au lancement du mouvement AM-FIT( Alliance des Mouvements pour la Force et l’Intensité du Travail). Un moyen efficace et durable de booster l’économie du pays grâce au travail.

Le travail est le seul moyen d’acquérir une indépendance économique du pays selon les initiateurs du mouvement AM-FIT. En effet le Sénégal étant un pays en voie de développement a la capacité et les ressources nécessaires qui permettront à tout un chacun d’avoir une indépendance financière grâce au travail mais surtout la formation.

Ainsi dans une dynamique de développement et d’instauration de politique publiques faisant du facteur travail, le principal levier de croissance économique qu’est né l’idée de mettre en place ce mouvement.

AM-FIT rassemble des mouvements et organisations citoyens politiciens, politiques, professionnels et autres, au niveau national et de la diaspora, engagés à promouvoir l’instauration d’une nouvelle approche du développement autour d’une production économique portée principalement par le facteur travail.