Conseil des ministres de l’UEMOA: Adama Coulibaly élu nouveau président

Le Ministre de l’Economie et des Finances de la Côte d’Ivoire, Adama Coulibaly, a été choisi par ses pairs pour prendre la Présidence du Conseil des Ministres Statutaire de l’UEMOA. Il remplace Sani Yaya, Ministre de l’Economie et des Finances de la République togolaise. La désignation a eu lieu au cours de la session ordinaire du Conseil tenue à Dakar le 19 décembre 2022. Conformément à l’article 11 du traité de l’UMOA, le Conseil choisit l’un des Ministres en charge des Finances des 08 Etats membres pour assurer la présidence de ses sessions.

Pour rappel, le Conseil des Ministres assure la mise en œuvre des orientations générales définies par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Le Conseil comprend deux Ministres par Etat membre dont celui chargé des Finances.

Les Chefs des Institutions de l’Union, le Président de la Commission de l’UEMOA, le Gouverneur de la BCEAO, les Présidents de la BOAD et de l’AMF-UMOA, participent aux travaux du Conseil des Ministres.

Le nouveau président du Conseil est, depuis le 4 septembre 2019, ministre de l’Economie et des Finances de la République de Côte d’Ivoire. Adama Coulibaly est un économiste qui a occupé de hautes fonctions au sein de l’administration publique ivoirienne après une longue carrière internationale. Titulaire d’un Doctorat en Sciences Economiques obtenu à l’Université de Paris 2 Panthéon-Sorbonne – France, Adama Coulibaly a démarré sa carrière en tant qu’Enseignant-Chercheur à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan et au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES).