Face au coronavirus, l’Europe ferme à son tour ses frontières

L’Union européenne a donc décidé de franchir le pas. Elle va fermer ses frontières. Lundi après-midi, à l’issue d’une réunion du G7 consacrée au coronavirus, Ursula von der Leyen a proposé de «restreindre les voyages non essentiels» vers l’UE pendant une durée de 30 jours, prolongeable «si nécessaire». Des exceptions seront toutefois accordées, notamment aux ressortissants de l’Union, aux travailleurs frontaliers, aux diplomates ainsi qu’aux médecins, personnels soignants et chercheurs mobilisés pour combattre la crise sanitaire. «Moins il y aura de déplacements, mieux nous pourrons contenir le virus», a justifié la présidente de la Commission européenne. Un Conseil européen se réunira en urgence ce mardi après-midi afin de débattre, entre autres, de cette question. Comme la semaine dernière, le huis clos des Vingt-Sept se déroulera sous forme de visioconférence, alors que le nombre de personnes contaminées et de décès ne cesse de grimper sur le Vieux Continent, devenu le centre de l’épidémie.