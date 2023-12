F24 met à la disposition des candidats un outil pour éviter les doublons des parrainages

Dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle sénégalaise prévue pour février 2024, la plateforme F24 a pris des mesures pour combattre les problèmes de doublons dans les fiches de parrainage, un enjeu majeur pour l’intégrité du processus électoral. Mamadou Mbodji, le coordonnateur de F24, a souligné l’importance de cette initiative lors d’une conférence de presse.

« D’ores et déjà F24 met à la disposition des candidats un logiciel permettant de vérifier et de procéder au dédoublonnage externe de sorte qu’il n’y ait point de doublons externes entre les différents candidats membres de F24 », a déclaré Mamadou Mbodji. Cette démarche technologique vise à renforcer la transparence du scrutin en assurant que chaque parrainage soit unique et légitimement attribué.

La problématique des doublons, souvent source de contentieux électoraux, représente un défi majeur pour les démocraties en développement. En réponse, le logiciel proposé par F24 offre une solution proactive pour prévenir ces problèmes avant le jour du vote. Cette initiative illustre l’engagement de la plateforme en faveur d’une élection présidentielle inclusive, sincère, et transparente.

En outre, Mamadou Mbodji a insisté sur la nécessité d’une représentation fiable dans tous les bureaux de vote sur l’étendue du territoire. Il a également souligné l’importance de la mutualisation des ressources humaines, financières et techniques des parties prenantes pour assurer la sécurité du scrutin.

La plateforme F24, tout en se concentrant sur les aspects techniques du processus électoral, réaffirme également son attachement à l’organisation d’une élection apaisée. Elle invite le Président Macky Sall à privilégier la concertation sur le processus électoral et exhorte les citoyens à rester vigilants et mobilisés.