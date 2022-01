Exploitation irrégulière de travailleurs par des entreprises temporaires : Les ICS mises en demeure par l’Inspection du Travail

L’Inspecteur régional Ahmadou Abdoulaye Ba d’ajouter dans le document parvenu à PressAfrik: « De plus les emplois occupés par ces travailleurs temporaires sont liés à l’activité normale et permanente de votre entreprise contrairement aux prescriptions de l’article 4 du même décret (2009-1412) qui selon ses termes: “une entreprise utilisatrice ne peut recourir aux services de travailleurs temporaires que pour assurer l’exécution de tâches précises et temporaires dénommées missions” ».

L’Inspection du Travail indique à l’entreprise que « la presque totalité des entreprises prestataires n’ont pas rempli les obligations et formalités de déclaration d’établissement prévue à l’article L.220 du Code du travail éludant ainsi les charges sociales et contrevenant parallèlement aux dispositions de l’article L.3 de la loi 62-47 portant interdiction du travail noir et du cumul d’emploi qui dispose: “tout employeur exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, qui se soustrait aux charges imposées à sa profession, sera puni des peines prévues par la présente loi, sans préjudice de sa condamnation à la requête de la partie civile, au payement de la somme représentant les cotisations dont le versement lui incombait, augmentée des majorations de retard” ».

L’Inspecteur régional Ba a par la suite signifié aux ICS: « Au vu de ces manquements constatés, je vous mets en demeure, dans un délai de 30 jours, de remédier à cette situation qui, en sus de précariser l’emploi et d’affaiblir les institutions de prévoyance sociale, retentit négativement sur le climat social de l’établissement de conflits collectifs en rapport avec le non-respect des exigences légales et règlementaires qui organisent les relations contractuelles. J’attache du prix à l’exécution correcte des prescriptions de la présente mise en demeure ».