Malaise à Dakar Dem Dikk : Non paiement des salaires, menaces du TER et BRT, Me Moussa Diop traîné devant l'inspection du travail

La société de transport Dakar Dem Dikk (DDD) traverse une situation difficile qui pourrait dans les jours à venir impacter sur les usagers. En effet, les salaires du mois d’octobre ne sont toujours pas payés, révèle le journal « Les Echos », dans sa parution de ce jeudi 10 octobre. Une situation qui risque de réveiller l’ire des employés qui, déjà, ont une dent contre leur patron Me Moussa Diop.

Horsmis ce retard de salaire, la société est menacée par l’arrivée de deux grands projets du chef de l’Etat à savoir le Train express régional (Ter) et les Bus Rapid Transit (BRt). « Si ces deux projets commencent à fonctionner, nous aurons d’énormes difficultés parce que les gens ne vont pas prendre DDD, en sachant qu’il y a plus et plus commode », confient des sources du quotidien.

En ce qui concerne la plainte déposée contre le Directeur général, Me Moussa Diop à l’Inspection du travail par la Conférence des syndicats autonomes (Csa), le journal informe que les deux parties sont convoquées le 23 octobre prochain devant le Tribunal du Travail.

Interrogé sur les difficultés que rencontre sa boîte, Me Moussa Diop de déclarer qu’il n’a plus rien à dire. « J’ai assez parlé. J’en ai terminé. Celui qui veut écrire, qu’il écrive, mais moi j’en ai parlé trois fois », avance-t-il.

Il informe par ailleurs que « les salaires sont en train d’être payés depuis mercredi 9 octobre ».