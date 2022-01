Ce mercredi matin, le lycée des Parcelles Assainies du coté du stade Léopold Sédar Senghor a été le théâtre d’affrontements entre les lycéens et les forces de l’ordre qui étaient venus s’enquérir de la situation. Les lycéens ont bloqué l’autoroute pour avoir une oreille attentive des autorités étatiques. Ils exigent la fin des gréves intempestives des professeurs qui désertent les classes des écoles publiques, au profits des structures privées.

Les élèves du Lycée Moderne des Parcelles Assainies ont assaillis les artères de la commune pour crier leur mécontentements. ils reprochent la gréves des professeurs. Ils souhaitent que ceux ci trouvent un terrain d’attente avec le gouvernement afin qu’ils puis avoir le même quantum horaires que les élèves des écoles privées.

Il faut noter que les enseignants sont en pour parler avec le gouvernement par rapport á leur plateforme de revendications. Dans ce sens, ils ont un planning de gréves qu’ils sont entrain de dérouler. De ce fait, ils désertent les classes publiques au profit de celles des écoles privées. Et ce fait a indigné les lycéens car ils se sentent lésés, et demandent aux professeurs de revenir dans les classes et dispenser normalement les cours.

Le Censeur du Lycée Moderne de Dakar a fait savoir aux reporters de Kewoulo sur place, ”qu’il n’ya rien de spéciale á souligner juste que les élèves sont en gréve parce qu’ils dénoncent l’absence des professeurs qui sont en mouvement d’humeur”.