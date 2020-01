Expiration Permis de conduire : Modou Fall demande à Macky de proroger leur durée de validité

Pour mettre fin aux tracasseries administratives et contrôles intempestifs nés de l’expiration le 31 décembre dernier des permis de conduire, l’acteur politique Modou Fall demande au chef de l’Etat que leur validité soit prorogée.

« J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance le prolongement de la durée de validité des anciens permis de conduire qu’il vous serait profondément reconnaissant de bien vouloir accorder aux Sénégalais concernés », demande-t-il dans une lettre ouverte dont copie est parvenue à Seneweb.Ce qui serait, selon lui, un excellent cadeau de nouvel an.

« L’heure étant au dialogue, à la concertation et à l’apaisement des cœurs et des esprits, je pense qu’une telle mesure, à l’entame de cette nouvelle année, serait un excellent cadeau et une annonce prometteuse d’une belle et heureuse année 2020 », ajoute-t-il.