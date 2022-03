Evénements de mars dernier: Le père de Cheikh Coly crie son désespoir

« Bientôt j’irai à la retraite. Qui va prendre la relève ? qui va me remplacer ou qui va me soutenir demain quand je n’aurai plus les moyens? C’était Cheikh. Il n’est plus là», a-t-il craché au micro de la RFM.

Quant à l’enquête et le processus judiciaire pour déterminer qui a tué son fils, Maciré Coly fulmine : «On entend partout que nous sommes dans un pays de droit. Mais depuis que le drame s’est produit, c’est une seule fois que la Brigade de recherche est venue ici faire une enquête. Et depuis, aucune suite. Mais s’ils ne font pas justice Dieu fera justice.»

Il souligne que depuis le drame, rien ne lui a été versé par l’Etat. Seuls le ministre Abdou Karim Fofana et sa délégation leur avaient rendu visite pour lui présenter ses condoléances. “Mais rien ne m’a été donné jusqu’ici“, précise-t-il.