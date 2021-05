Evasion : Le codétenu de « Boy Djiné » et une dizaine d’éléments pénitentiaires du Camp pénal auditionnés

Une dizaine d’éléments pénitentiaires d’intervention (Epi) officiant la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Liberté 6 ont été auditionnés dimanche. Leur audition entre dans le cadre de l’évasion du célèbre détenu Baye Modou Fall alias « Boy Djiné » survenu le même jour vers les coups de 5 heures du matin.

Comment le fugitif placé dans un quartier de haute sécurité, a pu s’évader à nouveau ? Des questions se posent à l’annonce de la nouvelle. Pour y voir plus clair, une équipe d’enquêteurs dépêchée par l’administration pénitentiaire s’est invitée à la prison du Camp pénal.

Selon l’inspecteur Mbaye Sarr qui donne la nouvelle, une perquisition des lieux a été effectuée dans l’enceinte de la prison, mais aussi dans la cellule qu’occupait « Boy Djiné ». S’en est suivie l’identification des éléments qui étaient en garde le jour de l’évasion. C’est dans ce sens, a ajouté l’inspecteur Sarr, qu’ « une dizaine d’éléments ont été, tour à tour, auditionnés et des confrontations de dépositions effectuées ».

Parallèlement à ces auditions, a informé M. Sarr, « Les éléments (Epi) ont été également confrontés aux résultats des constats et des perquisitions aussi bien dans la prison que dans la cellule du fugitif. Pour l’audition du co-détenu de Boy Djiné, qui devait se faire dans la matinée, il a été convenu de lui « donner le temps de se réveiller et d’être en pleine possession de ses facultés mentales pour être à son tour entendu sur les circonstances de cette évasion qu’il portait ne pas ignorer ».

En plus de cette procédure, une traque du fugitif a été lancée. La gendarmerie, la police des frontières et la Division des investigations criminelles (Dic), ont été mises en branle et l’avis de recherche transmis à toutes les entités de contrôles aux frontières.

