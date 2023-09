Évaluation de la Stratégie nationale de financement : La note de l’OMS au Sénégal

Les politiques de financement de la santé sont le levier pour favoriser l’augmentation de la couverture équitable des services et l’amélioration de la protection financière.

D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en a fait son cheval de bataille et s’investit dans la facilitation et l’appui technique pour l’élaboration de documents de stratégie de financement de la santé dans plusieurs pays, mais aussi leur évaluation afin de recadrer les interventions pertinentes pour plus des résultats. Le gouvernement du Sénégal a chargé l’OMS de conduire l’évaluation de la Stratégie nationale de financement de la santé. Une première dans la région africaine.

L’atelier de partage des résultats de l’évaluation de la Stratégie nationale de financement de la santé (SNFS) pour tendre vers la couverture sanitaire universelle s’est tenu ce matin à Dakar. Le Sénégal travaille au relèvement de son système de santé et à la construction d’un système de santé robuste afin d’atteindre la couverture sanitaire universelle, faire face à toutes les épidémies futures après la pandémie de Covid-10 et agir efficacement sur les déterminants sociaux de la santé.

Il faut noter que pendant près de huit mois, les experts ont, à travers plusieurs missions, collecté et analysé les données sur la précédente Stratégie nationale de financement. Le Sénégal a fait des efforts récents en matière de renforcement du financement du secteur santé. Du moins, selon le docteur Vincent Sodjinou, Chargé de Bureau, Représentant-Résident de l’OMS/Sénégal. « Cela se traduit par l’augmentation considérable du budget alloué à la santé, mais aussi par les politiques de gratuité visant à alléger et réduire les dépenses de santé catastrophiques pour les ménages. L’engagement du pays à de développer une nouvelle stratégie nationale de financement de la santé traduit la volonté politique affichée du gouvernement pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle dans le pays, en droite ligne avec le 13e Programme général de travail de l’OMS et l’atteinte des Objectifs du développement durable », mentionne le représentant de l’OMS.