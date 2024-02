Évacuée à Abass Ndao : Pastef-Guédiawaye réclame la libération d’Amy Dia

Amy Dia, membre de du Pastef dissout, est depuis vendredi à l’hôpital Abass Ndao. Incarcérée depuis juillet 2022 dans l’affaire de la «Force spéciale», elle a été victime d’un malaise. Suite à la fragilité de sa santé, Pastef-Guédiawaye lance un appel au Président Macky Sall pour exiger sa libération.

« Monsieur le président de la République Macky Sall, Madame la Ministre de la Justice, Mme Aminata Tall Sall, je vous adresse cet appel avec une profonde préoccupation concernant la situation d’Amy Dia, une citoyenne de Guédiawaye (banlieue dakaroise) qui endure injustement plus d’un an de détention. Son récent malaise et son admission à l’hôpital Abbas Ndao soulignent l’urgence de cette demande de libération immédiate », a écrit Dabakh Zoumarou. Dans sa lettre publique, le président de la commission communication de Pastef-Guédiawaye.

Avant d’ajouter : «Amy Dia est bien plus qu’une simple habitante de Guédiawaye. Elle est un pilier de notre communauté, reconnue pour son dévouement envers ses concitoyens et sa générosité sans faille. Son arrestation, basée sur des accusations infondées, est une grave injustice qui doit être corrigée sans délai. Il est inadmissible qu’une femme aussi intègre et aimée qu’Amy Dia soit privée de sa liberté pendant une période aussi longue. Chaque jour passé derrière les barreaux est une atteinte à ses droits fondamentaux et une douleur pour ceux qui la connaissent et l’apprécient ».

Le président de la commission communication de Pastef-Guédiawaye exhorte Macky Sall à agir avec célérité pour mettre fin à cette injustice. « Amy Dia mérite d’être rendue à sa famille et à sa communauté, où elle peut continuer à apporter sa contribution positive: Sa libération immédiate enverrait un message fort de justice et d’humanité, affirmant notre engagement envers les droits de tous les citoyens », a-t-il souligné.

« Nous vous demandons instamment de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’intégrité et la dignité d’Amy Dia. Nous ne cesserons pas de réclamer justice tant que cette affaire ne sera pas résolue. Dans l’attente d’une action immédiate de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre plus profonde indignation », a conclu Dabakh Zoumarou.