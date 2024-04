Eumeu Sène v Sa Thiès un duel électrique

Le combat entre Sa Thiès et Eumeu Sène est très attendu et représente un défi majeur pour les deux lutteurs.

Eumeu Sène a clairement indiqué qu’il est prêt pour le combat et qu’il ne reculera devant rien. Il a souligné que la bagarre est inévitable et qu’il est prêt à lutter quel que soit le déroulement du combat.

L’ancien roi des arènes a évoqué son attachement à Pikine et l’importance du combat pour lui et pour les habitants de Pikine. Il a rappelé l’importance du fighting spirit qui coule dans ses veines et la pression qui pèse sur lui en tant que représentant de Pikine.

L’enfant de Pikine a reconnu les qualités de Sa Thiès en tant que grand technicien, rapide et puissant. Il est conscient du défi que représente le frère de Balla Gaye 2 et de l’endurance remarquable de ce dernier lors des combats prolongés. Eumeu Sène a évoqué la possibilité d’un combat rapide ou d’un combat qui tirerait en longueur. Il semble prêt à s’adapter à toutes les situations et à donner du temps à la culture du combat.

Il a mentionné la mobilisation autour de lui et le soutien qu’il reçoit de la part des fans et des habitants de Pikine. Il est conscient de l’importance de ce combat pour ses supporters et souhaite leur offrir une victoire. Concernant les avis des puristes, ils soulignent l’importance pour Sa Thiès de faire preuve de prudence face à un adversaire comme Eumeu Sène, connu pour son imprévisibilité et son endurance. Ils notent également la tendance de Sa Thiès à conclure rapidement ses combats, ce qui pourrait être un avantage ou un inconvénient selon la manière dont le combat se déroule.