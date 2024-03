Eumeu Sène : « Je n’arrive toujours pas à comprendre comment Modou Lô est parvenu à me battre deux fois … »

Après avoir concédé que Modou Lô est sa bête noire pour avoir perdu à deux reprises face à lui, Eumeu Sène a confié qu’il ne s’attendait pas à mordre la poussière contre l’actuel roi des arènes malgré les qualités de Kharagne Lô.

“Modou Lô est un grand champion et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est devenu roi des arènes. Mais j’avoue que je ne comprends pas comment il a pu me battre. C’est ma bête noire et à chaque fois que je le regarde, j’éclate de rires car je ne comprends toujours pas. J’ai affronté et battu Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2, Bombardier et Balla Gaye lorsqu’ils étaient au summum. Seul Modou Lô a réussi à me tenir tête et pourtant je croyais qu’il serait l’adversaire le plus facile à battre. Lors de notre premier combat j’ai dit à mes proches que je soulèverai Modou Lô avant de le terrasser. Lors du deuxième combat on m’a payé 450 millions FCFA pour un tournoi des VIP mais j’ai opté pour prendre une revanche face à Modou Lô alors qu’il venait de s’incliner contre Balla Gaye. Tout ça pour vous dire que c’est le coup du destin” a t-il déclaré sur Bantamba TV.