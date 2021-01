Etats-Unis : Rebondissement sur le meurtre de la famille Diol, trois adolescents arrêtés

Le porte-parole de la famille Diol, Papa Dia, a remercié les populations du Colorado qui ont soutenu la communauté sénégalaise après l’incendie. « Nous savons que ces arrestations ne vont pas ramener ces belles personnes », s’est-il désolé.

Pour rappel, l’incendie s’est déclaré juste avant 3 heures du matin au 5312, rue N. Truckee le 5 août. Un bébé, un enfant en bas âge et trois adultes ont été tués. Les victimes ont été identifiées comme un couple marié, Djibril Diol, 29 ans et Adja Diol, 23 ans, leur fille, Khadija Diol, 1 an, un membre de la famille, Hassan Diol, 25 ans, et sa Fille de 7 mois, Hawa Baye.