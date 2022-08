A Podor, la célébration de la journée nationale de l’arbre dont l’arbre parrain est le caïlcédrat, cette année, remet au goût du jour la rareté de cette espèce dans la ville de Podor.

Si pendant plusieurs décennies le cailcédrat constituait le décor des berges du fleuve Sénégal sur plus de 800 m avec trois rangées, il n’en reste plus que trois arbres fortement agressés par l’usure du temps. « Il y en avait plus d’une centaine tout le long du fleuve à partir de ce qui constitue le débarcadère aujourd’hui et l’ancien bâtiment de l’ONCAD ; c’était un décor magnifique », rappelle un vieux rencontré sur les lieux. Le caïlcédrat faisait le charme de la ville de Podor mais aujourd’hui, à la place, il n’y a rien, déplore ce dernier. D’après lui les maires qui se sont succédés, n’ont rien fait pour maintenir le décor de caïlcédrats qui était une grande attraction, embouche un nostalgique du passé.

Pourtant, l’occasion était belle pour les populations de Podor de profiter de la célébration de la journée de l’arbre qui se tient chaque année le premier dimanche du mois d’août pour rattraper de leur négligence selon Oumar Sy : « A part le père Moise Tam, un Camerounais de la mission catholique qui s’est battu pour remettre quelques caïlcédrats, personne n’a rien tenté », regrette-t-on. Une situation fortement décriée qui risque de perdurer car en dehors du constat général, aucun acte concret n’est posé pour restaurer ces arbres.