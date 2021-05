Escroquerie à Sicap Mbao : Des individus malintentionnés font du porte-à-porte pour demander de l’argent en prétextant que  l’institut Islamique

Selon Kritik, des individus malintentionnés font du porte-à-porte pour demander de l’argent en prétextant que l’institut Islamique “Darul Iman” souffre de beaucoup difficultés.

En s’adressant aux résidents et aux fidèles, Imam Habib Sy se veut clair et tient à préciser qu’il n’a envoyé personne pour demander du soutien financier. « D’ailleurs, nous nous battons avec les moyens du bord et nous ne souffrons d’aucune difficulté financière », assure-t-il. Oustaz Habib Sy ajoute : « Si ces individus atteignent ce niveau de malhonnêteté à même de faire la mendicité, ils n’ont qu’à le faire à leur nom propre et ne pas ternir l’image d’une telle ou telle autre mosquée ».