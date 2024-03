Equipe nationale du Sénégal – Amical: Mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé qui enregistre un autre forfait

Encore une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé et les Lions du Sénégal. Abdou Diallo est forfait pour les deux matchs amicaux contre le Gabon et contre le Benin respectivement les 22 et 26 mars 2024, a appris Senego. Selon la Fédération sénégalaise de Football, le défenseur d’Al Arabi SC a présenté une douleur récidivante de son genou contractée depuis son dernier match en club.

De commun accord avec son médecin de club, informe l’instance, le staff médical de l’équipe nationale du Sénégal a jugé nécessaire de le laisser à la disposition de son club Al Arabi SC pour sa prise en charge médicale.

Pour rappel, Mamadou Lamine Camara et Fodé Ballo Toure, forfaits, ont été respectivement remplacés par Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre FC).

Les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d’entrainement hier lundi au terrain annexe du stade Crédit agricole La Licorne. Sadio Mané et ses coéquipiers affrontent les Panthers du Gabon et les Guépards du Benin en amical les 22 et 26 mars prochain à Amiens.